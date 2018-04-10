Selçuk İnan: Bazen işler istediğiniz gibi gitmez

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.
Zirve yarışında Başakşehir'in kazandığı haftada, Sarı Kırmızılılar mücadelede Gençlerbirliği'nin son dakika golüne engel olamayınca ağır bir yara aldı ve Başakşehir'in gerisinde ligde 2. duruma düştü.
Mücadelenin ardından Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Selçuk İnan, şunları söyledi:
"Dürüst olmak gerekirse bugün istediğimiz oyunu oynayamadık. Maça çok iyi hazırlanmıştık fakat bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Artık Başakşehir maçını kazanmak zorundayız. Umarım kazanırız ve bu maçı telafi ederiz."