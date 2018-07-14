Selçuk İnan: Bu sene Kadıköy'de kazanırız

Süper Lig'de bir klasik haline gelen derbilerden önce iddialı açıklamalar yapma furyası Selçuk İnan'la başladı. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kaptanı yıllardır Kadıköy'de yenemedikleri ezeli rakiplerini bu sezon mağlup edeceklerini ifade etti.

Hurriyet gazetesine konuşan Selçuk İnan'ın açıklamaları şöyle;

Geçen sezon ilk yarıdaki derbilerde kime yenildiyseniz ikinci devrede rövanşı aldınız. Bunun sırrı neydi? Fatih Terim rakipler üzerinde de baskı kuruyor mu?

Tabii ki öyle. Bu, özgüvenle de alakalı. Özgüven çok önemli bir şey. Fatih hoca bu özgüveni hem taraftara hem bizlere çok çabuk şekilde aşıladı. Bunu da ancak Fatih Terim gibi bir teknik direktör yapabilir. 21.şampiyonluğu getiren en önemli etkenlerden biriydi ikinci yarıdaki derbilerde başarılı olmak. O gün hepimiz çok üzüldük

KADIKÖY'DE PSİKOLOJİ TERSİNE DÖNDÜ

Kadıköy’deki F.Bahçe maçında Tolga’nın 90+1’de kaçırdığı pozisyon vardı. Galibiyetin kaçtığı o an neler hissettiniz?

Hepimiz çok üzüldük. Olmayınca, olmuyor. Tolga da kaçırdı, direkten dönen toplarımız da oldu. Ama biz en önemlisini, yapılmayanı yaptık; Kadıköy’de şampiyonluk kupasını kaldırdık. O yüzden ben bu konuya kafa yormuyorum. Elbet F.Bahçe’yi orada da yeneceğiz. İnşallah bu sene yeneriz. Bu arada Kadıköy’de psikoloji artık tersine döndü. Çünkü artık onlarda, yenilmeme stresi ve baskısı başladı. Aslında uzun süredir vardı ama kıramadık onu.

G.Saray 5 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasında. İstediğin bir rakip var mı?

Çok heyecanlıyım. Çünkü orada önemli başarılar yakaladık. Şampiyonlar Ligi’nde hedefimiz gruptan çıkmak. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle çok güçlü rakiplerin çıkmasını istemem.





Dünya Kupası finalinde hangi takımı destekliyorsun?

Ben, en başından beri Hırvatistan’ı destekliyorum. Nedenini de söyleyeyim; Hırvatistan ile o kadar çok oynadık ki, artık karşılaştığımızda birbirimize sarılıyoruz. Arkadaş gibi olduk. Ayrıca Trabzonspor’da oda arkadaşım Hırvat Cale idi. Bu yüzden Hırvatları destekleyeceğim.

