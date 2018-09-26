Selçuk İnan çalışmalara başladı

Rıdvan Dilmen: Rezil bir derbi oldu

1 Çinliler Talisca'ya hayran kaldı Beşiktaş'ın ardından Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, attığı gollerle Çinlileri büyülüyor. Çin basını Brezilyalı futbolcu için "Sol ayağında telkeskop var" yorumunda bulundu.

2 Ayew'in aklı kaçırdığı golde kaldı Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Andre Ayew, Beşiktaş derbisinden takımına berabereliği getiren isim oldu. Ancak maçta önemli bir de pozisyondan yararlamayan Ayew "Onu atsam maç farklı olurdu" dedi.

3 Galatasaray'ın Erzurum maçı 11'i netleşti Geçtiğimiz hafta Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Erzurumspor karşısına yeni bir ilk 11 çıkaracak. Terim aynı kadroyla Porto maçına da çıkmayı düşünüyor.

4 Mesut Özil, Löw'le görüşmedi Mesut Özil, Londra'ya gelerek kendisiyle görüşmek isteyen Löw ve Bierhoff'un isteğini kabul etmedi.

5 Mourinho ile Pogba antrenmanda tartıştı Bugünkü antrenmanda Mourinho ile tokalaşmak isteyen Pogba, Portekizli hocanın elini uzatmaması üzerine bir hayli bozuldu.

6 Maicon'un yerine Cahill Galatasaray yönetimi, ocak ayında Maicon'u satıp Cahill'i transfer etmeyi planlıyor. Ayrıca Cimbom, Modeste'yi de kadrosuna katarak golcü sorununu çözmeyi hedefliyor.

7 Süper Lig'de 3 hocanın görevine son verildi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Akhisarspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Rizespor ve Erzurumspor, teknik direktör değişikliğine gitti.

8 Caner Erkin'le Şenol Güneş tartıştı Derbinin bitimiyle beraber hakem Fırat Aydınus'a gösterdiği tepki yüzünden ikinci sarı karttan oyundan atılan Caner Erkin'i büyük bir ceza bekliyor.

9 Galatasaray'da maaşı ödenmeyen futbolcular Galatasaray'da 12 yabancı dışındaki tüm futbolcular bu sezon henüz maaşlarını alamadı. Ayrıca yerli oyuncuların geçen sezondan da alacakları bulunuyor.