Selçuk İnan eski günlerini aratıyor

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Falcao, Luyindama, Seri ve Lemina gibi isimlerden yoksun sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda Selçuk İnan forma şansı buldu.
Yıllar evvel kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan ve bu yüzden yeniden sözleşmesi uzatılan tecrübeli futbolcu, eski günlerini aratıyor.
4 MİLYON TL KAZANIYOR
Sahada adeta yürüyen Selçuk, karşılaşmanın 66. dakikasında yerini Adem Büyük'e bıraktı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ
Öte yandan Twitter'da TT listesine yükselen Selçuk, sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldı.
34 yaşındaki futbolcu, yılda 4 milyon TL kazanıyor.