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Selçuk İnan eski günlerini aratıyor

Eski günlerini aratan Selçuk İnan'ın düşüşü devam ediyor. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, beklentileri karşılayamadı.

| Haber Merkezi
Selçuk İnan eski günlerini aratıyor
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Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Falcao, Luyindama, Seri ve Lemina gibi isimlerden yoksun sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda Selçuk İnan forma şansı buldu.

Yıllar evvel kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan ve bu yüzden yeniden sözleşmesi uzatılan tecrübeli futbolcu, eski günlerini aratıyor.

4 MİLYON TL KAZANIYOR

Sahada adeta yürüyen Selçuk, karşılaşmanın 66. dakikasında yerini Adem Büyük'e bıraktı. 

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Öte yandan Twitter'da TT listesine yükselen Selçuk, sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldı.

34 yaşındaki futbolcu, yılda 4 milyon TL kazanıyor.

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