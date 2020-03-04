Selçuk İnan futbolu bırakıyor

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Selçuk İnan, jübile yapma kararı aldı.

Son yıllardır istediği performansı sergileyemeyen ve taraftarlar tarafından protestolara maruz kalan 35 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda aktif futbol hayatını sonlandıracak.

14 KUPA KAZANDI

Selçuk, bu süreçte 5'i lig, 4'ü Türkiye Kupası, 5'i de Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılı takımda toplan 14 kupa kazandı.

1. KAPTAN MUSLERA OLACAK

Öte yandan İnan'ın futbolu bırakmasının ardından takımın 1. kaptanlığına Muslera'nın getirileceği öğrenildi.