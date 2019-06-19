Selçuk İnan futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyor

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk İnan, jübilesini sarı-kırmızılı formayla yapmak için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu gösterdi.

Teknik kadronun da takımda kalmasını istediği tecrübeli futbolcunun kesinlikle para konuşmayacağı öğrenildi.

BOŞ MUKAVELE İMZALAMAYA HAZIRIM

Geçtiğimiz sezonlarda aldığı 2.9 milyon euro nedeniyle eleştirilen Selçuk’un yakın çevresine, “Galatasaray’da çok güzel 8 senem geçti. Bu forma altında futbolu bırakmak istiyorum. Bu nedenle boş mukavele imzalamaya hazırım” dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların Selçuk İnan’la yapılacak yeni kontratta garanti ücretini düşük tutup, maç başı primini yüksek tutacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde Selçuk İnan’la nikah tazeleyecek.