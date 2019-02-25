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Selçuk İnan Galatasaray'da kalıyor

Galatasaray yönetimi, sözleşmesinde büyük bir indirime gitmeyi düşünen Selçuk İnan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Selçuk İnan Galatasaray'da kalıyor
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Fatih Terim yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon planlamalarını da yapıyor.

Deneyimli teknik adamın öncelikli planlarında birisi de orta sahada derinlik oluşturmak. Uzun süredir sarı-kırmızılı takımın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, Terim'in rotasyon yapılacağı zaman kullanmayı düşündüğü ilk isim.

SÖZLEŞMESİNDE İNDİRİME GİDİYOR

HaberTürk'ün haberine göre sarı-kırmızılı idareciler, teknik direktör Fatih Terim'in de raporu doğrultusunda gelecek sezon için kadro derinliği yaratabilecek ve tecrübesiyle takıma çok şey katacağı düşünülen Selçuk İnan'a yeni sözleşme görüşmelerine başlanacak.

Mayıs 2014'te 5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon 2,950 milyon euro garanti ücret ile maç başına 25 bin euro prim alan kaptan Selçuk'un sözleşmesinde ciddi bir indirime gidilecek.

1+1 YILLIK KONTRAT İMZALAYACAK

Devre arası kampında Galatasaray için fedakarlığa hazır olduğunu ve sarı-kırmızılı kulüple hiçbir zaman para konuşmadığını dile getiren tecrübeli futbolcunun ücretinde indirime gitmesi durumunda imzaların atılacağı belirtilirken yeni sözleşmenin maç sayısı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıl olarak düşünüldüğü öğrenildi.

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