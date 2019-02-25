Selçuk İnan Galatasaray'da kalıyor

Fatih Terim yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon planlamalarını da yapıyor.

Deneyimli teknik adamın öncelikli planlarında birisi de orta sahada derinlik oluşturmak. Uzun süredir sarı-kırmızılı takımın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, Terim'in rotasyon yapılacağı zaman kullanmayı düşündüğü ilk isim.

SÖZLEŞMESİNDE İNDİRİME GİDİYOR

HaberTürk'ün haberine göre sarı-kırmızılı idareciler, teknik direktör Fatih Terim'in de raporu doğrultusunda gelecek sezon için kadro derinliği yaratabilecek ve tecrübesiyle takıma çok şey katacağı düşünülen Selçuk İnan'a yeni sözleşme görüşmelerine başlanacak.

Mayıs 2014'te 5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon 2,950 milyon euro garanti ücret ile maç başına 25 bin euro prim alan kaptan Selçuk'un sözleşmesinde ciddi bir indirime gidilecek.

1+1 YILLIK KONTRAT İMZALAYACAK

Devre arası kampında Galatasaray için fedakarlığa hazır olduğunu ve sarı-kırmızılı kulüple hiçbir zaman para konuşmadığını dile getiren tecrübeli futbolcunun ücretinde indirime gitmesi durumunda imzaların atılacağı belirtilirken yeni sözleşmenin maç sayısı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıl olarak düşünüldüğü öğrenildi.