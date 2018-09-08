Selçuk İnan hakkında çıkan haberlere cevap verdi

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmayacağı yönündeki haberlerin üzerine sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

G.SARAY İLE BAĞIM ÇOK KUVVETLİDİR

Galatasaray ile arasında çok sıkı bir bağ olduğunu belirten Selçuk, "Son günlerde hakkımda çıkarılan karalayıcı, maksatlı ve kendini sürekli tekrar eden haberlerden ötürü derin bir üzüntü duyuyorum. Kariyerimin ve hayatımın önemli bölümünü adadığım Galatasaray Spor Kulübü ile aramda oluşan bağ, herhangi bir pazarlığa veya masa başında üretilen haberlere söz konusu edilemeyecek kadar kuvvetlidir" dedi.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK

Bu sezon yine büyük hedefleri olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Kaptanlık görevini üstlenmekten her zaman büyük gurur duyduğum kulübümüzde bu sezonki hedefimiz ve tüm konsantrasyonumuz şampiyon unvanımızı korumak, kendimizi ait hissettiğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise daha önceki yıllarda taraftarımıza yaşattığımız büyük mutlulukları tekrarlamak olacak" ifadelerini kullandı.