Selçuk İnan: Her maç final

Galatasaray forması giyen Selçuk İnan, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan, taraftara dikkat çekerken, artık her maçın final olduğunu söyledi.

"HER MAÇ FİNAL"

Selçuk İnan'ın maç sonunda yaptığı açıklama şu şekilde:

''Erken gol rahatlattı. Ama ilk teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Bugün inanılmaz desteklediler. Maça çok iyi başladık. Takım arkadaşlarım çok konsantreydi. Hocamız şampiyon gibi oynamamızı istedi. Bugün daha farklı da olabilirdi. Kazanmamız gereken maçı kazandık.

Her maç final. Tek tek ele alıyoruz. Bugün ilk ayağını oynadık ve kazanmasını bildik. Şampiyonluk bence son haftaya kadar gidebilir. Herkes istiyor, herkes mücadele ediyor. O yüzden tek tek gitmek gerekiyor. İnanmak, mücadele etmek gerekiyor.''