Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım

Galatasaray'da son yıllarda süre alamayan ve oyuna girdiği maçlarda da eleştiri oklarının hedefi olan Selçuk İnan, 'maaş fedakarlığına' hazır...

Kaptan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle spor kulüplerinin de derinden etkilendiğini belirterek, yönetim kurulunun uygun göreceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Selçuk İnan, taraftarların maaşlar konusunda fedakarlık yapma önerileriyle ilgili çağrısına sosyal medyadaki hesabından yanıt verdi.

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIM"

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Selçuk, "Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasarayımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.