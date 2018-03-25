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Selçuk İnan, Milli Takım'dan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Selçuk İnan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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Ümit Milli Takımı'nın İsveç'le oynadığı maçta sakatlanıp, aday kadrodan çıkarılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün ardından, Ay-Yıldızlılar'da sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın, aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. 

Yapılan açıklamada, "Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu."  denildi.

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