Selçuk İnan, Milli Takım'dan çıkarıldı

Ümit Milli Takımı'nın İsveç'le oynadığı maçta sakatlanıp, aday kadrodan çıkarılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün ardından, Ay-Yıldızlılar'da sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın, aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu." denildi.