Selçuk İnan, Milli Takım'dan çıkarıldı

G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü yaptı

1 Aziz Yıldırım: Başarılı olacağıma inandığım için adayım Fenerbahçe başkanlığında 20. yılını geride bırakan Aziz Yıldırım, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarılı olacağına inandığı için aday olduğunu ifade etti.

2 Elmander, G.Saray'a 2 futbolcu önerdi Fatih Terim'in, İskandinav ülkelerinde oyuncu araştırmak için görevlendirdiği Elmander, tecrübeli hocaya iki futbolcunun ismini verdi.

3 Fikret Orman, PSG Başkanı'na Pepe forması hediye etti Fikret Orman, PSG Başkanı Al-Khelaifi ile bir araya geldi. Orman, "Pepe'yi elimizden aldınız" diyen Al-Khelaifi'ye, "Size Pepe'nin formasını getirdim" dedi.

4 Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı Boluspor'a 6-2 yenilen Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan Demirel, takım arkadaşlarına, "Saçma sapan goller yedik. Takımı da beni de rezil ettiniz" dedi.

5 Pirlo, Conte'nin yardımcısı olacak İtalya basını, sezon sonu Chelsea'den ayrılmayı düşünen Conte'nin İtalya Milli Takımı'nın başına geçeceğini ve tecrübeli çalıştırıcının yardımcılığını ise Andrea Pirlo'nun yapacağını yazdı.

6 Elmander: Galatasaray için futbolcu gözlemliyorum Galatasaray'ın eski futbolcusu İsveç basınına yaptığı açıklamada "Şu anda Galatasaray'ın Kuzey'den transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum." dedi.

7 Rıza Çalımbay: Huzursuz olursam bırakırım Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada "Bize saygı gösterilsin, Ben kimsenin işine karışmıyorum. Huzurum kaçarsa bırakırım" dedi.

8 İbrahimovic: Avrupa'yı fethettim sıra Amerika'da MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, "Avrupa'yı fethettim. Şimdi sıra geldi Amerika'ya." dedi.

9 Şampiyonlar Ligi'ndeki primler artıyor Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon kulüplere verilen primler artacak. Direkt olarak gruplara kalan takımlar artık 12.7 milyon euro değil, 15 milyon euro kazanacak.