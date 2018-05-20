Selçuk İnan: Şampiyonluğu hak ettik

Selçuk İnan, önemli bir şampiyonluğa ulaştıklarının altını çizerek, "Bunu taraftarlara, camiaya ve emeği geçen herkese armağan ediyoruz. Zor bir sezonu geride bıraktık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu. Takımımızın geleceği adına önemli bir şampiyonluktu. Belki de en önemlisiydi. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Şampiyonluklarımda Fatih hocanın etkisi büyük. Hepimize bir baba gibi davranıyor, bu kadar sevgi ve saygı görmesinin nedeni bu. O kadar tecrübeli ki bütün oyunculara tek tek nasıl yaklaşacağını iyi biliyor. Herkesi iyi analiz ediyor. Onun da büyük emeğiyle şampiyonluğu hak ettik, teşekkür ediyoruz" dedi.