Selçuk İnan: Sivasspor deplasmanı kolay olmayacak

Galatasaray'da Ndiaye'nin satılması ve Fernando'nun uzun sürecek sakatlığı sonrası orta sahada formayı kapan Selçuk İnan, zorlu Sivasspor maçı öncesi takım arkadaşlarını uyardı.

"SİVAS, BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İ YENDİ"

Terim'in takımın başına geçmesiyle özgüveni yerine gelen ve morali düzelen Galatasaray'ın kaptanı, takım arkadaşlarını yaptığı özel görüşmelerle Sivasspor maçına motive etti.

"Fenerbahçe derbisine kadarki en zor maçımızı oynayacağız" görüşünü savunan Selçuk, "Sivas, sahasında Başakşehir ve Beşiktaş'ı yendi. Maça iyi başlamalıyız ve rakibimizi taraftarıyla havaya sokmamalıyız. Kolay olmayacak ama Kayseri'deki futbolumuzu tekrarlarsak kazanırız" dedi.