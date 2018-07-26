Selçuk İnan'a Mısır takımı talip oldu

Galatasaray'da bu sezon birçok isim takımdan ayrıldı. Sözleşmesi biten oyuncuları gönderen Terim, cazip teklif alan isimlerin de transferine onay veriyor. Son teklif alan isim ise Selçuk İnan oldu.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

F.Bahçe'nin de bir dönem istediği Rodriguinho'yu alan ve 6 Brezilyalı oyuncuya daha imza attıran Pyramids FC'nin son gözdesinin Selçuk İnan.

Transfere şimdiye kadar 35 milyon euro harcayan Mısır ekibinin Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir grafik çizmesine karşın son yıllarda yaşadığı düşüşle birlikte taraftarla arası açılan milli futbolcunun gönderilmesine camia sıcak bakıyor. Yıllık 2 milyon 950 bin euro garanti, 25 bin euro da maç başı ücret alan Selçuk'un maliyeti de Galatasaray için büyük bir sorun durumunda.

TERİM GİDİŞİNE ONAY VERECEK

Fernando'nun yanına bir orta saha transferi düşünen Fatih Terim, Donk'la da yeni sözleşme yapılmasından sonra Selçuk'un satılmasına karşı değil.

Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu satması gereken sarı-kırmızılılar için Selçuk'un transferi aynı zamanda kaynak anlamına da geliyor. Selçuk İnan'ın Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

Öte yandan daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Mısır ekibinin menajeri Ahmed Hassan'ın Türkiye Ligi'nden daha başka oyuncuları da istediği belirtildi.