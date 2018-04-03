Selçuk İnan'a yeni sözleşme

Selçuk İnan, kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak için fedakarlık yapmayı kabul etti. Başarılı oyuncunun ücretinde 1 milyon 200 bin euro indirime gidilecek.

TERİM KALACAK DEDİ, SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra Selçuk İnan'a övgüler yağdırmış ve, "Gelmeseydik Selçuk gider miydi? Büyük ihtimalle. Selçuk yeni yeni şeyler yapıyor. Defansın arasına ve arkasına koşular yapıyor. Selçuk'tan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Oynar ya da oynamaz, kadronun içinde olacaktır" demişti. Terim'in bu sözlerinden sonra G.Saray yönetimi Selçuk'un sözleşmesini uzatma kararı aldı.

YENİ MAAŞI 1 MİLYON 750 BİN EURO OLACAK

Terim'le yeniden doğan Selçuk İnan'la sezon sonunda yeni sözleşme imzalanacak. Bir sene sözleşmesi kalan Selçuk'un 2 milyon 950 bin euro olan garanti ücretini 1 milyon 750 bin euroya indirmeye hazır olduğu öğrenildi.

Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen 33 yaşındaki futbolcu, maaşında 1 milyon euro fedakarlık yapacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak. Galatasaray'da 276 maça çıkan ve 50 gol atıp 60 asist yapan Selçuk İnan, Tudor dönemi dışında 11'in değişmez ismi olmayı başarmıştı.