Selçuk İnan'dan Samsung'a 'S8' ihtarı

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ile Samsung arasında 'S8' krizi yaşanıyor.

Tecrübeli futbolcu, S8 modeli için firmaya kullanımdan kaldırılması aksi takdirde savcılığa başvuracakları yolunda bir ihtarname gönderdi.

S8'İN İSİM HAKKI BENDE

Yeni modelde kullanılan “S8”in isim hakkının Türkiye’deki haklarının kendinde olduğunu söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu, avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla markanın kullanımının kaldırılması talebinde bulundu.

Selçuk İnan cephesinin dünyaca ünlü firmaya verdiği yasal süre de geçti.

FİRMADAN GERİ DÖNÜŞ OLMADI

Firmadan henüz bir dönüş olmazken, Selçuk İnan’ın vekili Epözdemir’in dava açıp açmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Samsung’un bu modeli Türkiye’de kullandırabilmesi için marka isim hakkını elinde bulunduran Selçuk İnan’dan onay alması gerekiyor.

SAMSUNG'DAN AÇIKLAMA

Ensonhaber'e konuşan Samsung yöneticisi, söz konusu telefonun modelinin Galaxy S8 olduğu hatta reklamlarda bile S8 yerine Galaxy S8 isminin kullanıldığı, bu nedenle bir sorun yaşanacağını düşünmediklerini söyledi.