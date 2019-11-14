A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubunda 9. maçına çıkıyor.

Ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda karşılaşmasından 1 puan bile çıkarması durumunda EURO 2020'ye katılmaya hak kazanacak.

Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Öte yandan millilerimizi EURO 2016'ya götüren frikik golünü atan Selçuk İnan, kritik karşılaşma öncesi duygularını paylaştı.

SELÇUK: ANLATILMAZ YAŞANIR

Tecrübeli futbolcu, "Frikik olursa bu işi değiştirebilirim diye düşünmeye başlamıştım, hissetmiştim. Frikik atışı olduğunda evet zaman bu zaman dedim. Ne söylerseniz söyleyin o anki yaşadığınız duygu patlaması başka bir şey. O an anlatılmaz yaşanır derler ya, benim için öyle bir andı." dedi.

Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı frikik golü - İZLE