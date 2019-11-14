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Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı frikik golü

Bu akşam İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, rakibiyle berabere bile kalsa adını EURO 2020'ye yazdıracak. Kritik karşılaşma öncesi Selçuk İnan'ın attığı efsane frikik golünü hatırlayalım.

| Haber Merkezi
Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı frikik golü
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A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubunda 9. maçına çıkıyor.

Ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda karşılaşmasından 1 puan bile çıkarması durumunda EURO 2020'ye katılmaya hak kazanacak.

Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Öte yandan millilerimizi EURO 2016'ya götüren frikik golünü atan Selçuk İnan, kritik karşılaşma öncesi duygularını paylaştı.

SELÇUK: ANLATILMAZ YAŞANIR

Tecrübeli futbolcu, "Frikik olursa bu işi değiştirebilirim diye düşünmeye başlamıştım, hissetmiştim. Frikik atışı olduğunda evet zaman bu zaman dedim. Ne söylerseniz söyleyin o anki yaşadığınız duygu patlaması başka bir şey. O an anlatılmaz yaşanır derler ya, benim için öyle bir andı." dedi.

Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı frikik golü - İZLE

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