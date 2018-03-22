Selçuk İnan'ın menajeri G.Saray'ı dava etti

Batur Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağı ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne 6. İcra Müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri çıkarttırdı.

ALTIPARMAK'TANGALATASARAY'A DAVA

Milli futbolcu Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer edilmesiyle ilgili menajeri Batur Altıparmak ve kulüp yetkilileri arasında 14 Haziran 2011'de imzalanan 600 bin avro ve yüzde 18 KDV bedelli simsarlık sözleşmesi dava konusu oldu.

Menajer Altıparmak, söz konusu ücretin 3 eşit taksit halinde ödenmesine yönelik mutabakata varılmasına rağmen 15 Ağustos 2017'deki KDV dahil 236 bin avro tutarındaki taksit bedelinin tarafına ödenmediği ve sözleşmeye aykırı hareket edildiğini iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin, söz konusu ücreti yasal faiziyle birlikte ödemesi talebiyle dava açtı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17 Ağustos 2017'de verdiği davanın kabul edilmesi kararına, Galatasaray itiraz etti. İtirazı değerlendiren TFF Tahkim Kurulu da 3 Kasım 2017'de verdiği hükümle uyuşmazlık kararını onadı.

Altıparmak'ın avukatı Sami Dinç, onama kararıyla 8 Kasım 2017'de söz konusu ücretin ödenmesi amacıyla TFF'ye yeniden başvurarak, borcun tahsil edilmesini istedi. Dava dilekçesine, TFF Tahkim Kurulu'nun onama kararı da kesin delil olduğu gerekçesiyle eklendi.