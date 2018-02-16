Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatılacak

Mali sorunlarla boğuşan G.Saray yönetimine, yıldız isimden sürpriz bir karar geldi.

İNDİRİME GİTTİ

Gelecek sezon 2 milyon 950 bin euro ücret alacak olan Selçuk İnan, kulübün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.

Sözleşmesinde indirime gitmeyi kabul eden kaptan, diğer futbolculara da örnek olacak. Bundan sonra masaya oturulacak oyunculardan indirim istenecek.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Yönetim de böyle bir özveride bulunan Selçuk'un sözleşmesini uzatma karar aldı.

33 yaşındaki futbolcunun bu tavrı diğerlerine de örnek gösterilecek. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 7 futbolcudan takımda kalması istenen isimlerle masaya oturacak yönetim, indirim isteyecek.

Böylece maaş yükü bir daha aşağıya çekilecek. Sözleşmesi bitecek olan isimlerden Latovlevici, 5 maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.