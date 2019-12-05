Selçuk İnan'ın Tuzla maçı performansı eleştirildi

Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenildiği kupa maçında, neredeyse tüm takım tel tel döküldü. Taraftarlar, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen 16'lık Emin Bayram dışındaki tüm futbolculara isyan etti.

SELÇUK İNAN'A TEPKİ

Sahada yürüyen, mücadeleden uzak görüntü çizen isimlerden biri de kaptan Selçuk İnan'dı.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

Son yıllarda oynadığı her maçta ıslıklanan, protestoların odağında olan 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam da eleştirildi.

Tecrübesiyle takıma liderlik etmesi beklenen Selçuk'un vasat performansı, Fatih Terim'i de kızdırdı.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

Milli futbolcunun bir pozisyonda düşmesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. Top sürerken ters basan ve birden yere kapaklanan Selçuk İnan'ın, fiziki olarak iyi durumda olmadığı ifade edildi.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)

Öte yandan Selçuk İnan'ın, Galatasaray'a veda etmesi gerektiğini düşünen taraftar sayısı oldukça fazla.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon 3'ü ligde olmak üzere toplamda 6 maçta oynadı. 170 dakika sahada kalan Selçuk, 2 şut çekerken gol ya da asist katkısı yapamadı.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)