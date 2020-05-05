Selçuk: Kadıköy'de derbi kaybetmek 20 yılda bir olur

Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını cevaplayan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

2009-10 sezonunda Galatasaray'a attığı gol ile ilgili konuşan 39 yaşındaki futbolcu, ''İnanılmaz bir andı. Sonradan da izledim golü, oradan vurmak pek mantıklı gelmedi. O pozisyondan önce vurmamış pas vermiştim. Wederson 'vur' dedi. Çok şükür ki tarihe geçen bir gol oldu. Ali Sami Yen'deki son derbi golü oldu. 36 metre mi neydi... '' dedi.

''KADIKÖY'DE KAYBETMEK ANCA 20 YILDA BİR OLUR''

Fenerbahçe'nin bu sezon kendi evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasına da değinen Selçuk Şahin, ''Fenerbahçe kendi evinde derbi maçları çok farklı oynayan bir takım. Orada derbi kaybetmek anca böyle 20 yılda bir olur. Mutlaka olacaktı tabii, futbolun doğasında var bu. Ama keşke olmasaydı, daha uzun sürseydi. Ama Fenerbahçe, yine böyle seri yakalayacak bir takım.'' ifadelerini kullandı.