Selçuk: Para dahi konuşmadan imza attım

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını tamamladıkları Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

Süper Lig'de oynanan 17 haftalık süreçte ligi istedikleri seviyede bitiremediklerini belirten Selçuk İnan, "İlk yarı tam istediğimiz gibi geçmedi. Birçok oyuncumuz sakatlandı veya ceza aldı. Bunun dışında Şampiyonlar Ligi de vardı bunu da farkındaydık aslında. Her şeye rağmen çok kötü bitmedi ama beklentimizin olduğu yerde de bitiremedik doğruyu söylemek gerekirse. Bunun da farkındayız ikinci yarı bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"PARA DAHİ KONUŞMADAN İMZA ATTIM"

Galatasaray'a olan gönül bağını hiçbir zaman pazarlık konusu dahi etmeyeceğini ifade eden kaptan Selçuk İnan, "Ben Galatasaray için sadece maddi değil her türlü fedakarlığa her zaman razı oldum. Ben buraya 8 sene önce geldiğimde de bu gönül bağını pazarlık konusu etmedim. Mayıs ayında imza attım ve Galatasaray'ı tercih eden bendim. Birçok takımdan teklif olmasına rağmen ve çok daha fazla paralar görmeme rağmen hiç para bile konuşmadan Galatasaray'a imza atmıştım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Birçok kez bunu belirttim. Bundan sonrada benim Galatasaray'a bağlığım ve duruşum herhangi bir pazarlığa dahil olmayacak. Bunu gerek yöneticilerimiz, başkanımız ve hocamız herkes bilir. Bu yüzden ileriki dönemde sözleşmeyle ilgili yöneticilerimizin ve camiamızın bana bakışı ne olacak bilmiyorum ama her ne olursa olsun her türlü fedakarlığa, Galatasaray'ın içinde olmaya, kaptanlık yapmaya ve sorumluluk almaya hazırım" şeklinde konuştu.