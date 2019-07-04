Selçuk Şahin: Emre soyunma odasında sıkıntılıdır

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Selçuk Şahin, BeIN Sports'a konuştu.

38 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu transferini değerlendirdi.

"KRİZ ANLARINDA DEVREYE GİRER"

Selçuk, ''Emre 5 sene önce bizimle birlikteyken yaşlandı diye gönderildi, 5 sene sonra geri geliyor. Başakşehir'de verdiği şey ortada, milli takıma gitti, kaptanlık yapıyor. Hala kendine iyi bakan bir oyuncu, kulübün değerlerini biliyor. Saha içinde ve dışında katkısı olacaktır. Emre'nin kriz anlarında devreye girmek gibi bir huyu var. İşler kötü giderken Emre soyunma odasında biraz sıkıntılıdır, herkese gerekeni, gerektiğinden fazla söyler. Devre arasına girdiğinizde, hoca 5-6 dakika geç gelir, o uyarıyı yapmıştır. Emre'nin agresif bir yönü var" şeklinde konuştu.