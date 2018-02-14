Selçuk ve Donk göz doldurdu

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Selçuk İnan ve Ryan Donk, Fatih Terim'in gelişiyle yeni bir döneme başladı.

DONK VE SELÇUK'UN PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Ndiaye'nin Stoke City'e transferi ve Fernando'nun yaşadığı ciddi sakatlık, orta sahada Fatih Terim'in planlarını değiştirdi. Donk ve Selçuk, Antalya kampını çok iyi geçirdikten sonra ligde süre almaya başladı. İki oyuncunun da gösterdiği performans, teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Selçuk İnan'dan saha içinde ve dışında sorumluluk alıp takıma liderlik yapmasını isteyen Terim, Donk'un da fiziksel kapasitesinden oldukça memnun. Ligin ilk yarısında Tudor'un görev yaptığı 16 haftada sadece 2 kez ilk 11'de başlayan Selçuk İnan, Terim dönemindeki 5 maçın 3'ünde sahaya kaptan olarak çıktı.

Ligde ilk yarı hiç süre alamayan Donk ise ikinci yarı 4 maçta da kadroda kendisine yer buldu ve son 2 maçta 90 dakika sahada kaldı