Selçuk ve Sinan Gümüş yeni sözleşme bekliyor

Dün akşam kritik derbi maçı öncesinde Galatasaray’ın Norveçli futbolcu Martin Linnes’le 2 yıllık sözleşme uzatması taraftarları bir hayli memnun etti.

3 yıldır sarı kırmızılı formayı layıkıyla giyen ve düzgün kişiliğiyle camiadan büyük beğeni toplayan Linnes 2021 yılına kadar Galatasaray’da kalmayı resmileştirirken, oyuncunun 1,400 bin euroluk maaşı hatırı sayılı bir iyileştirme olarak yorumlandı.

SELÇUK VE SİNAN'DA GELİŞME YOK

Galatasaray’da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Linnes, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş gibi tecrübeli futbolculardan Linnes’in kontratının yenilenmesi diğer iki oyuncuyla ilgili kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Transferle ilgili bütün konuları sezon sonuna bırakan ve şu anda hiçbir menajerle masaya oturmayı kabul etmeyen yönetimin Norveçli kanat oyuncusunun işini bitirmesi dikkatlerden kaçmazken, Fatih Terim’in Linnes hamlesinden sonra ‘Sinan ve Selçuk’la yollar ayrılacak’ iddialarının gün yüzüne çıkması iki futbolcunun lig biter bitmez takımdan ayrılma ihtimallerini de güçlendirdi.