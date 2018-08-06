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Selçuk Yula kabri başında anıldı

Fenerbahçe ve A Milli Takımımızın efsane oyuncularından Selçuk Yula, ölümünün 5. yıl dönümünde Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

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Selçuk Yula kabri başında anıldı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane oyuncularından Selçuk Yula, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Yula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Metin Doğan, sarı-lacivertli eski futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Tören, Yula'nın mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte 1979-1986 yıllarında forma giyen Selçuk Yula, 6 Ağustos 2013'te hayatını kaybetmişti

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