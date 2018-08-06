Selçuk Yula kabri başında anıldı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane oyuncularından Selçuk Yula, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
YAKINLARI VE ESKİ YÖNETİCİLER KATILDI
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Yula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Metin Doğan, sarı-lacivertli eski futbolcular ve taraftarlar katıldı.
Tören, Yula'nın mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte 1979-1986 yıllarında forma giyen Selçuk Yula, 6 Ağustos 2013'te hayatını kaybetmişti