Selçuk Yula kabri başında anıldı

1 Phillip Cocu: Turu geçeceğimize inanıyorum Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'de basın toplantısı yapan Phillip Cocu, Portekiz ekibi karşısında ofansif futbol oynayacaklarını söyledi.

2 Kaleciyi hayata küstüren gol Kaleci ile karşı karşıya kalan Slovenyalı futbolcu Nino Kouter'ın attığı şık gol futbolseverleri mest etti.

3 Ronaldo'nun formaları yok satıyor Juventus'un yeni transferi Crisitano Ronaldo'nun formaları her 30 saniyede bir satılıyor. İtalyan ekibi, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla kulüp forma satış rekorunu kırdı.

4 Benfica'nın hocası: F.Bahçe maçında hücum oynayacağız Benfica teknik direktörü Rui Vitoria, temsilcimiz Fenerbahçe'nin çok yetenekli bir takım olduğunu ancak sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

5 3 büyükler kaç bin forma ve kombine sattı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şu ana kadar sattığı forma ve kombine sayıları belli oldu. Sarı-lacivertliler her iki alanda da lider konumda.

6 4 büyükler zorunlu olarak gençlere yöneldi Usta gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Finansal Fair Play kriterlerinin genç futbolcular için büyük bir şans olduğunu söyledi.

7 Devler Ligi ve Avrupa Ligi kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in, play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşacağı muhtemel takımlar belli oldu.

8 Nihat Kahveci-Fikret Orman kavgası Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, kendisine tefeci diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'a attığı mesajları yayınladı.

9 Ali Koç'un Benfica maçı yorumu Yarın oynayacakları Benfica maçı öncesi zor bir kura çektiklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.