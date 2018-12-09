Seleznov: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Ukraynalı forvet Yevhen Seleznov, Beyaz Futbol'a konuştu.

Sezon başında Cimbom'a gitmek istediğini ancak Akhisarsporlu idarecilerin bu transfere izin vermediğini söyleyen golcü futbolcu, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek sarı-kırmızılı yönetime mesaj yolladı.

İşte Seleznov'un yaptığı açıklamalar;

HIRSIMDAN AĞLADIM

"Sezon başında beni Galatasaray'a göndermediler. Sonra kadro dışı bıraktılar. Evet hırsımdan ağladım. Bu fırsat hayatta insana bir kez gelir."

G.SARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM

"Galatasaray'da oynamak istiyorum. Kim istemez ki? Türkiye'nin bir numaralı kulübü. Eğer kulübün izin verirse ara transferde Galatasaray'a giderim."

Golcü futbolcu daha önce yaptığı açıklamada çocukken Galatasaray'a karşı sempati duyduğunu söylemişti. Seleznov, "Galatasaray'a gol attığımda sevinmedim. Gençken Ali Sami Yen'de oynanan bir Real Madrid maçındaki cehennem atmosferini görmüştüm ve işte bu benim takımım demiştim. Eğer Türk olsaydım Galatasaray'ı tutardım" şeklinde konuşmuştu.