Seleznov: G.Saray benim takımım

Galatasaray ile Akhisarspor, pazar günü Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Konya'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Fanatik gazetesine konuşan Akhisar'ın golcü futbolcusu Seleznov, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a gol attıktan sonra neden sevinmediğini de anlattı.

İşte o röporajın bir kısmı:

KUPAYI KALDIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLU OLDUM

“Kupayı kaldırdığım için çok mutlu oldum. Bir futbolcu için en önemli şeylerden bir tanesi kupa kaldırmak, bu duyguyu hissetmektir. Kariyerinizde her kupa önemlidir, en özel anlardır bunlar. Özellikle böyle tarihi bir başarı olunca... Akhisar’ın tarihine böyle bir başarı kazandırmak, bu serüvenin içinde olmak paha biçilemez. Shakhtar ile ligi, kupayı ve Süper Kupayı kazanmıştım. Kazandığınız kupalarla büyük olursunuz. ”





TUDOR VARKEN HABERLER ÇIKMIŞTI

“Galatasaray ile ilgili haberler çıktı, ben de gazetelerden okudum. İgor Tudor, Galatasaray ’ın teknik direktörüyken forvet adaylarından biri olduğum konuşuluyordu ciddi bir şekilde. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bana gelen resmi bir girişim yoktu. Futbolda her an her şey olabiliyor ama bu sefer olmadı. Ben de buna takılı kalmadan çalışmaya devam ettim. Böyle olmak zorunda. ”

İŞTE BU BENİM TAKIMIM DEMİŞTİM

"Galatasaray'a gol attığımda sevinmedim. Gençken Ali Sami Yen'de oynanan bir Real Madrid maçındaki cehennem atmosferini görmüştüm ve işte bu benim takımım demiştim. Eğer Türk olsaydım Galatasaray'ı tutardım."