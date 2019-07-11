Seleznov Malaga'dan gönderildi

Akhisarspor ile yollarını ayırdıktan sonra İspanya’nın Malaga ekibine transfer olan Yevhen Seleznov, yeni adresinde hayal kırıklığı yaşadı.
Geride kalan sezonun devre arasında yeşil-siyahlılarla yolları ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, 12 maçta formasını giydiği Malaga’da hiç gol atamayarak sıfır çekti.
Sezonun sona ermesinin ardından kulübün yaptığı değerlendirmede kendisiyle yolların ayrılması kararı alındı.
Bu sezon sonunda sözleşmesinin uzatılması yönünde opsiyon bulunmasına karşın kulüp bunu kullanmayı tercih etmedi. Seleznov şu an bonservisi elinde serbest oyuncu olarak kulüp arıyor.
İspanyollara göre futbolcunun yeni durağı Türkiye olabilir. Akhisarspor’da 14 gol atan, Karabükspor’da 8 kez fileleri havalandıran Ukraynalı forvet, Türkiye’de başarılı bir dönem geçirmişti.