Seleznov Malaga'dan gönderildi

1 Fenerbahçe'de kampın en hırslısı: Emre Belözoğlu Fenerbahçe Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerinde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Takımın yeni isimlerinden olan Emre Belözoğlu, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaların en hırslısı konumunda.

2 Adana Demirspor'dan Martins atağı Eski M.Unitedlı Anderson'u almasına rağmen ligi 6 sırada bitiren ve Süper Lig'e yükselemeyen Adana Demirspor, bu kez 1 senedir sahalardan uzak olan Obafemi Martins'in peşine düştü.

3 Abdullah Ercan, Sakaryaspor'un başına geçiyor Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden efsane Sakaryaspor, teknik direktör Abdullah Ercan'ı takımın başına getirmek istiyor.

4 Galatasaray, Muslera'nın yedeğini buldu Galatasaray, küme düşen Bursaspor'dan 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk'u transfer ediyor.

5 Fernando Türkiye'den ayrıldı Sevilla ile anlaşan Fernando Reges, Lizbon'a uçtu. Brezilyalı futbolcunun oradan da Sevilla kentine geçeceği öğrenildi.

6 Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye yakın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Deniz Türüç, "3 büyük takımda da oynarım" dedi. Deniz için en ciddi teklif sarı-lacivertli ekipten geldi.

7 Napoli Başkanı: Elif'i istiyoruz Napoli Kulübü'nün Başkanı Aurelio De Laurentiis, Elif'i transfer edebilmeleri için oyuncu satmaları gerektiğini söyledi.

8 Udinese Dorukhan'ı transfer ediyor Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın ardından, Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz de Serie A yolunda. İtalyanların teklifi 10 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

9 Abdullah Avcı, pas çalışmasına Karius'u da aldı Abdullah Avcı, Alman kaleci Karius'u antrenmanlarda oyuna dahil ederek, pas becerisini yükseltmeyi hedefliyor.