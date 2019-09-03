Seleznyov Bursaspor'da

Geçtiğimiz hafta içinde transfer tahtasını açarak, anlaştığı isimlere bir bir imzayı attıran Bursaspor'da merakla beklenen santrafor transferi de 34 yaşındaki Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov oldu.
Transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Bursaspor'da 13 oyuncu kadrodan ayrılırken, 13 yeni isim de kadroya dahil edildi.
Transfer yasağını kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, yaz transfer döneminin son gününde de 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala Bursa temsilcisi tarafından Burak Altıparmak, Igor Wanderson da Silva, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov ile anlaşma sağladı.