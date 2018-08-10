Seleznyov: Galatasaray'a attığım gol sıradışı değil

Akhisarspor'un Ukraynalı forveti Yevheny Seleznyov, Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.
İşte Seleznyov'un röportajı:
"Yevheny, Akhisar ile kazandığın kupaları Ukrayna'da kazandığın bir kupayla karşılaştırabilir misin?"
- Buradaki bir savaş gibi. Başka bir ülke, başka bir rekabet ama yarım sezonda 2 kupa kazandığım için mutluyum. Böyle bir başarıyı kariyeriminin hiçbir döneminde yakalamamıştım.
"GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL SIRADIŞI DEĞİL"
"Galatasaray'a attığın golü anlatabilir misin?"
- Sıradışı bir gol değildi. Kontraatağa çıktı ve golü attım.
"Golü attın ve ellerini kapatarak sevinmedin. Yeni gol sevincin bu mu?"
- Sevinçlerimde sıradanlık yoktur. O an içimden öyle geldi ve öyle davrandım. Spontane gelişti.