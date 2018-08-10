Seleznyov: Galatasaray'a attığım gol sıradışı değil

Akhisarspor'un Ukraynalı forveti Yevheny Seleznyov, Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Seleznyov'un röportajı:

"Yevheny, Akhisar ile kazandığın kupaları Ukrayna'da kazandığın bir kupayla karşılaştırabilir misin?"

- Buradaki bir savaş gibi. Başka bir ülke, başka bir rekabet ama yarım sezonda 2 kupa kazandığım için mutluyum. Böyle bir başarıyı kariyeriminin hiçbir döneminde yakalamamıştım.

"GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL SIRADIŞI DEĞİL"

"Galatasaray'a attığın golü anlatabilir misin?"

- Sıradışı bir gol değildi. Kontraatağa çıktı ve golü attım.

"Golü attın ve ellerini kapatarak sevinmedin. Yeni gol sevincin bu mu?"

- Sevinçlerimde sıradanlık yoktur. O an içimden öyle geldi ve öyle davrandım. Spontane gelişti.