Seleznyov: Rakip Barcelona değildi abartmayın

Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta takımının 2 golünü de atan Yevhen Seleznyov, maçın ardından çarpıcı sözler kullandı.

HEDEFİMİZ KUPA

Artık hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyleyen Seleznyov , ''Galatasaray tabii ki iyi bir takımdı ama onları geçtik ve final oynayacağız. Final artık tek maç. Böyle maçları kazanmanız gerekiyor. İleride insanlar finalde kazanan takımları konuşur, kaybeden takımları değil. Önümüzde bir maç kaldı. O maçı da almamız lazım. Yoksa yaptığımız şeylerin bir anlamı kalmaz.'' şeklinde konuştu.

RAKİP BARCELONA DEĞİL SONUÇTA

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da yendiklerini hatırlatan golcü futbolcu, ''İlk maçta 2-1'lik dezavantajımız vardı ama futbol böyle bir şey. Kazanıyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Önemli olan inanmanız. Buraya geldiğimizde karşıdaki takımın iyi olduğunu biliyorduk ama biz inandık. Fenerbahçe'yi de yenmiştik, Galatasaray'ı da yendik bugün. Futbolda böyle maçları kazanabiliyorsunuz. Galatasaray'ı da yenebilirsiniz. Nou Camp'ta Barcelona değiller sonuçta. Maçın hakemine de teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlar doğal olarak hakem üzerinde baskı yaratmak istedi ama hakem çok güzel bir maç yönetti.'' dedi.