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Selim Ay Avrupa Ligi'nde en iyiler arasında

UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg takımıyla golsüz berabere kalan Konyaspor'da Selim Ay, haftanın en iyi futbolcuları arasında gösterildi.

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Selim Ay Avrupa Ligi'nde en iyiler arasında

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü haftanın en iyi futbolcu adayları arasında Atiker Konyaspor'un defans oyuncusu Selim Ay'a da yer verildi.

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada,  Avrupa Ligi I Grubu'nda konuk olduğu Avusturya'nın Salzburg takımıyla 0-0 berabere kalarak ilk deplasman puanını alan  Atiker Konyaspor'da forma giyen Selim Ay, dördüncü haftanın en iyi oyuncuları arasında gösterildi.

Gün içinde devam edecek oylamada, 26 yaşındaki Selim Ay'ın rakipleri arasında FCSB'den  Constantin Budescu, Olympique Lyon'dan Memphis Depay, Austria Wien'den Dominik Prokop, Astana'dan Patrick Twumasi, Dinamo Kiev'den Vitaliy Buyalskiy, AEK'dan Rodrigo Galo ve Hertha Berlin'den Davie Selke yer aldı. Selim Ay, bu sezon Konyaspor formasını ilk kez dünkü maçta terletmişti.

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