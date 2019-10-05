Selim Soydan'ın penaltıya tepkisi tartışma yarattı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 kaybettiği mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

HAKEMİN KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 31. dakikasında Isla'nın ortaladığı top Diego'nun eline çarptı. Antalyasporlu oyuncunun elinin açık olmadığına karar veren hakem, oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe cephesi bu pozisyonda hakeme uzun süre itiraz ederken, tribünlerden de büyük tepki geldi.

Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe'nin eski, TFF'nin ise yeni yöneticisi Selim Soydan da hakeme isyan eden isimlerden biriydi. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli olan Soydan'ın bu tavrı sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Selim Soydan, TFF'de A Milli Takım sorumlusu olarak görev yapıyor. Deneyimli futbol adamı uzun yıllar Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı.

(Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon)