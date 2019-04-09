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Selimiyespor 5 kategoride şampiyon oldu

İstanbul'un köklü takımlarından biri olan Selimiyespor, her yaş kategorisinde aldığı başarılı sonuçlar ve Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla dikkat çekmeye devam ediyor.

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1946 yılında kurulan Selimiyespor, 73 yıllık tarihine önemli başarılar sığdırdı. 

A takımından U-11 takımına kadar toplamda 9 kategoride mücadele eden Selimiyespor'un aynı zamanda Veteran takımı da bulunuyor. 

SELİMİYESPOR 5 LİGDE ŞAMPİYON OLDU

A takım bazında şampiyonluğua ulaşan Selimiyespor, 1. Amatör Küme'den, Süper Amatör Lig'e yükseldi. 38 puanla grubunu lider biteren Üsküdar temsilcisi, gelecek sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.

Selimiyespor, A takımın yanı sıra U19, U16, U15 ve U14 kategorilerinde de mutlu sona ulaşmayı başardı. Toplamda 5 kategoride şampiyon olan Selimiyespor, önemli bir başarının altına imza attı.

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