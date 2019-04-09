Selimiyespor 5 kategoride şampiyon oldu

1946 yılında kurulan Selimiyespor, 73 yıllık tarihine önemli başarılar sığdırdı.

A takımından U-11 takımına kadar toplamda 9 kategoride mücadele eden Selimiyespor'un aynı zamanda Veteran takımı da bulunuyor.

SELİMİYESPOR 5 LİGDE ŞAMPİYON OLDU

A takım bazında şampiyonluğua ulaşan Selimiyespor, 1. Amatör Küme'den, Süper Amatör Lig'e yükseldi. 38 puanla grubunu lider biteren Üsküdar temsilcisi, gelecek sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.

Selimiyespor, A takımın yanı sıra U19, U16, U15 ve U14 kategorilerinde de mutlu sona ulaşmayı başardı. Toplamda 5 kategoride şampiyon olan Selimiyespor, önemli bir başarının altına imza attı.