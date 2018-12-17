Semak: F.Bahçe için Lucescu'dan bilgi alacağım

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit'te teknik direktör Sergey Semak, açıklamalarda bulundu.

''DEPLASMAN ÇOK ZOR OLACAK''

Zenit internet sitesine konuşan Semak, Fenerbahçe'nin zor bir eşleşme olduğunu belirtirken şu sözleri kullandı: "Zor bir kura çektik. Türkiye Ligi'nde zor bir dönem geçirmesine rağmen ismi olan bir takım ve özellikle deplasmanda oynamak çok zor olacak. İki tane çok zor maç bekliyoruz.

Fenerbahçe, isteyeceğimiz bir eşleşme değildi. Diğer takımlara baktığımız zaman Fenerbahçe'yi istemezdik. Mircea Lucescu ile konuşup bilgi alacağız. Onun sesini duymak her zaman güzel oluyor.''