Semih Erden: Yabancı kuralı milli takım için dezavantaj

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın milli basketbolcusu Semih Erden, yabancı kuralını eleştirdi.

2018-2019 sezonu itibariyle takımların toplamda 6 yabancı oyuncuyla oynama hakkı bulunuyorken bu yıl itibariyle sayı 5'e düşürülmüştü.

Yerli oyuncuların daha fazla oynama şansı elde etmesi için yapılan değişikliği az bulan Semih Erden, genç oyuncuların da bu yüzden şans bulamadığını söyledi.

Milli basketbolcu, takımda kendisinin yerine girecek oyuncu sayısının az olduğunu, bunlardan biri olan Sertaç Şanlı'nın Anadolu Efes'te fazla süre alamadığını kaydetti.

"YABANCI KURALI YÜZÜNDEN TÜRK OYUNCULAR, İSTEDİKLERİ SÜREYİ BULAMIYORLAR"

Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı'nda kendi ekiplerinde düzenli süre alan 3-4 kişinin olduğunu kaydeden Semih Erden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı kuralının ardından Türk basketbolcular istedikleri süreleri bulamıyorlar. Bu da bize milli takım için dezavantaj oluşturuyor. Çünkü karşımızda ülkelerin en iyi oyuncuları takımda oynama şansı buluyor. Bizde maalesef o 3-4 isim dışındakiler kendi takımlarında fazla süre alamıyor. Uzun oyuncu pozisyonunda bir açık var ama alttan gelen yeni jenerasyon da var. Uzun vadede sonuçta takım değişiyor. Ben de yaş olarak, en tecrübeli milli takım kaptanı olarak bir yerde devredeceğim bayrağı."