Semih Kaya attı, Sparta Prag kazandı

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, gençken Türk Milli Takımı'nı tercih etmek istediğini ancak bürokratik işlemlere takıldığını ifade etti.

Hajduk Split'in Slaven Koprivnica'yı konuk ettiği maçta çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Slaven Koprivnicalı futbolcular gol attıklarını düşünüp sevinirken, gol yediler.

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan Aykut Kocaman, milli oyuncunun gelişimiyle ilgili sorulan bir soruyu cevapsız bıraktı.

Mesut Özil'i kadro dışı bıraktığı için İngiliz basını tarafından ağır eleştiriler alan Emery, bu kararda yönetimin büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Donk, oğlunun ameliyat olduğunu ve bu sebepten dolayı Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

1 Gol attık diye sevinirken gol yiyen kaleci Hajduk Split'in Slaven Koprivnica'yı konuk ettiği maçta çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Slaven Koprivnicalı futbolcular gol attıklarını düşünüp sevinirken, gol yediler.

2 Aykut Kocaman, Ozan Tufan sorusuna cevap vermedi Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan Aykut Kocaman, milli oyuncunun gelişimiyle ilgili sorulan bir soruyu cevapsız bıraktı.

3 Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'de 9. haftada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

4 Muriç: Formaliteler yüzünden Türkiye'yi seçemedim Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, gençken Türk Milli Takımı'nı tercih etmek istediğini ancak bürokratik işlemlere takıldığını ifade etti.

5 Emery: Mesut'un kadro dışı kalması ortak kararımız Mesut Özil'i kadro dışı bıraktığı için İngiliz basını tarafından ağır eleştiriler alan Emery, bu kararda yönetimin büyük etkisi olduğunu ifade etti.

6 Sosyal medyadan Sergen Yalçın'a yönelik sahte paylaşımlar Süper Lig kulübü BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesapları hacklenerek, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrıldığına yönelik sahte paylaşımlar yapıldı.

7 Derbi öncesi hocaların motivasyon konuşmaları Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın teknik adamları da oyuncularıyla son kez görüştü. Avcı da Terim de tek hedef olarak galibiyeti işaret etti.

8 Ryan Donk derbide yok Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Donk, oğlunun ameliyat olduğunu ve bu sebepten dolayı Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

9 Hasan Ali Kaldırım E-spor'a el attı Sarı-lacivertlilerin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, "Hak3espor" adını verdiği bir espor takımı kurdu. Milli oyuncu, takımını İnstagram hesabı üzerinden duyurdu.