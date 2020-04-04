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Semih Kaya karantina günlerinde türkü söyledi

Karantina günlerini evinde eşi Yasemen Kaya ile geçiren Semih Kaya, 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' türküsünü seslendirdi.

| Haber Merkezi
Semih Kaya karantina günlerinde türkü söyledi
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Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler, vatandaşlarına ''evde kal'' çağrıları yapmaya devam ediyor.

Futbolcular ise kendilerini ve ailelerini evlerinde karantina altına alırken, vakitlerini sosyal medya paylaşımlarıyla geçiriyorlar.

SEMİH VE YASEMEN KAYA ÇİFTİ DÜET YAPTI

Sparta Prag forması giyen Semih Kaya da eşi Yasemen Kaya ile birlikte türkü söyledi.

Başarılı savunmacının 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' türküsünü seslendirdiği anları eşi sosyal medyadan paylaştı.

Semih Kaya karantina günlerinde türkü söyledi - İZLE

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