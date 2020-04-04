1 Semih Kaya karantina günlerinde türkü söyledi Karantina günlerini evinde eşi Yasemen Kaya ile geçiren Semih Kaya, 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' türküsünü seslendirdi.

2 Eusebio Di Francesco: Her tecrübeye açığım Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı konuşulan Eusebio Di Francesco, Türkiye'den teklif aldığını belirtti.

3 Beckham saçlarını kesti Karantina günlerinde berberlerin kapalı olması, insanların kendi kendini tıraş etmesine neden oluyor. Bu akıma katılan son isim David Beckham oldu.

4 G.Saray, Babel için bonservis bile istemiyor Galatasaray, ara transfer döneminde Ajax'a kiralık olarak gönderdiği Ryan Babel'i tamamen gözden çıkardı.

5 Fatih Terim'in sağlık durumu iyiye gidiyor Futbolcularıyla telekonferans yoluyla yaptığı görüşmeden fotoğraflar paylaşan Fatih Terim, haftalar sonra yüzünü göstermiş oldu. Terim'in sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

6 Beşiktaşlı oyuncular indirime yanaşmadı Beşiktaş'ta maaş indirimi için kapısı çalınan oyuncular yönetime ummadığı bir yanıt verdi. Siyah-beyazlı oyuncular önce birikmiş borçların kapanmasını istedi.

7 Futbolcular sokağa çıkma yasağına takıldılar Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 4 büyük takımda oynayan ve bu yasağa takılan ise toplam 17 isim var.

8 Fatih Terim, futbolcularıyla buluştu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğraflarını paylaştı.

9 Heung-Min Son askere gitti Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilerek 4 haftalık askerlik görevine yerine getirmek için birliğine teslim oldu.