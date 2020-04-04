Semih Kaya karantina günlerinde türkü söyledi

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler, vatandaşlarına ''evde kal'' çağrıları yapmaya devam ediyor.
Futbolcular ise kendilerini ve ailelerini evlerinde karantina altına alırken, vakitlerini sosyal medya paylaşımlarıyla geçiriyorlar.
SEMİH VE YASEMEN KAYA ÇİFTİ DÜET YAPTI
Sparta Prag forması giyen Semih Kaya da eşi Yasemen Kaya ile birlikte türkü söyledi.
Başarılı savunmacının 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' türküsünü seslendirdiği anları eşi sosyal medyadan paylaştı.