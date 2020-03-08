Semih Kaya kayıpları oynuyor

Galatasaray’ın eski futbolcusu Semih Kaya, sarı-kırmızılıların ardından gittiği Sparta Prag’da aradığını bulamadı...

2017’de transfer olduğu Çek ekibinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve bu periyot içinde bir dönem Cim Bom’a kiralık olarak da gelen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon ise bu takımdaki en kötü dönemini yaşadı.

16 HAFTADIR YEDEK BEKLİYOR

Ligde 10 maçta forma şansı bulduğu bu sezon, bir süre oynamasının ardından ise tamamen formadan uzak kaldı. Sparta Prag formasını son olarak kasım ayında giyen Semih, 16 haftadır oynamıyor ve hiç forma şansı bulamadı.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan futbolcunun tamamen teknik tercih nedeniyle oynatılmadığı öğrenildi. Sparta Prag’ın önceki hocasıyla şans bulamayan futbolcu, şubatta göreve gelen yeni teknik adam Vaclav Kotal tarafından da tercih edilmedi.

Kasım ayında oynadığı son maçta bireysel bir hata yapan oyuncunun o karşılaşmadan sonra artık forma giyemediğine dikkat çekilerek, takımdan kesilmesinde bu hatasının da payı olduğu öğrenildi.

Yaptığı hatayla takımının topu filelerinde görmesine neden olan futbolcu, sonrasında kadroda tercih edilmedi.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Semih Kaya ile ilgili kulübün aldığı karar da ortaya çıktı.

Çek ekibinden aldığı maaş aylık yaklaşık 135 bin euro olan ve takımdaki en çok kazanan oyunculardan olan Semih Kaya ile sözleşme uzatılmasının düşünülmediği öğrenildi.