Semih Kaya: Kendimi Prag'da kanıtlamak istiyorum

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan ve tekrar bonservisinin bulunduğu Sparta Prag'a dönen Semih Kaya, yeni sezon hedeflerini açıkladı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Sparta Prag'a odaklandığını dile getiren Semih Kaya, "Yeni sezonun başlamasını dört gözle bekliyorum. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz ve hemen ligin başlamasını istiyoruz. Pozisyonumdaki rekabet arttı. Genç ve yetenekli adamlar geldi. Bu rekabet bizi daha da iyi yapıyor. İlk maçta kimin forma giyeceğini göreceğiz" dedi.

"KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Semih Kaya sözlerini "Şu an iyi çalışıyorum. Sağlıklı kalmak zorundayım çünkü nasıl bi oyuncu olduğumu artık göstermek istiyorum. Çok samimi bir ortam içindeyiz. Teknik ekibimize de çok güveniyorum. Bu sezon başarılı olmamamız için bir sebep yok" ifadeleriyle tamamladı.



Geçtiğimiz günlerde Semin Kaha hakkında konuşan Vaclak Jilek, "Semih Kaya'nın kazanma mantalitesi var. Takımda çok güzel bir izlenim bırakıyor. Doğuştan lider. Onun sahadaki rolünü geliştirmeyi ve kesinlikle bizimle birlikte olmasını bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu.



Semih Kaya'nın Sparta Prag ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.