Semih Kaya: Trabzonspor'u eleyeceğiz

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, bu akşam Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek.

3. ön eleme turu ilk maçında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, avantajı elinde bulunduruyor.

Prag forması giyen eski Galatasaraylı Semih Kaya ise maç öncesi iddialı açıklamalardas bulundu.

"KAZANACAĞIZ"

Kaya, "Trabzonspor’a karşı Trabzon’da Galatasaray formasıyla 8 maça çıktım, toplamda 20 maç oynadım. Birçok kazandığımız maç hatırlıyorum ve umuyorum bir tane daha Perşembe günü tecrübe edeceğim. Kazanacağız ve onları fırtına ile baş başa bırakacağız" sözleri ile galibiyete inandığını belirtti.