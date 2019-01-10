Semih Kaya trafik kazası geçirdi

Galatasaray’ın eski futbolcusu olan ve son günlerde yeniden sarı-kırmızılı takımın gündemine giren Semih Kaya, futbol hayatını sürdürdüğü Çekya’da talihsiz bir olay yaşadı.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun, başkent Prag’da trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

ALKOL TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Mercedes marka arabasıyla antrenmana katılmak için tesislere gittiği sırada aracın kontrolünü kaybettiği belirtilen futbolcunun, yolun kenarındaki ışık direğine çarptığı bildirildi.

Kazanın ardından yapılan alkol testinin negatif çıktığı ve alkollük bir durum olmadığı belirtildi.

122 BİN LİRALIK HASAR OLUŞTU

Ancak lüks bir araç olduğu belirtilen aracın değeri 4.4 milyon Çek korunası (1 milyon TL) olarak gösterildi. Polis sözcüsü Jan Danek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, araçtaki hasarın 500 bin koruna (122 bin TL), direkteki hasarın 20 bin koruna (4900 TL) olduğunu söyledi. Epey hasar gören aracı, futbolcunun servise gönderdiği kaydedildi.

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