Semih Kayalı Prag 4'te 4 yaptı

1 Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile bir görüşme gerçekleştiren Emre Akbaba, "Hocam, lütfen yardımcı olun. Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi.

2 Mehmet Demirkol: Feghouli satılabilir Spor yazarı Mehmet Demirkol, Belhanda-Gomis-Feghouli üçlüsünden illa biri satılacaksa bunun Feghouli olması gerektiğini söyledi.

3 Cocu'nun Benfica maçı 11'i F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçında sahaya süreceği 11'i 1 isim dışında belirledi. Hollandalı hocanın Elif ile Alper arasında kaldığı öğrenildi.

4 Caner Erkin VAR'a küfretti Geçen sezon hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürle gündeme gelen Caner Erkin'in hedefinde bu kez Video Yardımcı Hakem Sistemi vardı.

5 Şenol Güneş: Beni dövseler de Beşiktaş'tan gitmeyeceğim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı kulüpte kalacağını açıkladı.

6 Quaresma'dan Şenol Güneş'e tepki Ricardo Quaresma, Akhisarspor maçında kendisini oyuna almayan Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Yeleğini yere fırlatan Portekizli yıldızın sinirli ve üzgün olduğu görüldü.

7 4 büyüklerdeki futbolcuların kur sonrası kazancı Son dönemde döviz kurunun artmasıyla birlikte 4 büyük kulüpte oynayan ve maaşını euro cinsinden alan futbolcuların kazançları da yükseldi.

8 Başakşehir ilk maçında Trabzonspor'u yendi Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk eden Başakşehir, rakibini Da Costa ve Adebayor'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

9 Beşiktaş Süper Lig'e kayıpsız başladı Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 2-1 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı.