Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Ankaragücü maçının ardından görevine son verilen Phillip Cocu ve sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulundu.

OYUNCULAR DA KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN

Aldıkları ayrılık kararının detaylarını aktaran Semih Özsoy, "Phillip Cocu ile yollarımızı ayırdık. Böyle gitmeyeceği, Ankaragücü maçıyla belgelenmiş oldu. Kendisiyle görüşmemiz sonucunda yolları ayırdık. Bazı oyuncuların performansı da Fenerbahçe'ye yakışacak durumda değil. Cocu'nun oynattıkları kadar, oynatmadıklarıyla ilgili de yanlışları vardı. Oyuncularımızı da kendilerine çeki düzen verme konusunda uyarmakta fayda var." dedi.

Semih Özsoy: Cocu bedelini ödedi VİDEO



HAKEME ELEŞTİRİDE BULUNDU

Ankaragücü maçındaki hakem Hüseyin Göçek'in kararlarına da tepki gösteren Semih Özsoy, "Ankargücü maçında hakem hataları da kabul edilemez. Maç 0-0'iken Martin Skrtel'ın penaltı pozisyonu, verilen ve verilmeyen fauller, bunların değerlendirmesini kim yapacaksa yapmalı. Ancak bunların arkasına sığınacak durumda değiliz. Futbolcular da kendilerini düzetlmeli. Yollarımızı ayırdığımız Cocu da durumun bedelini ödemiştir." diye konuştu.