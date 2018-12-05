Semih Özsoy, Ersun Yanal'la görüştü

Gazeteciler ile özel sporcular basketbol maçı yaptı

Mehmet Demirkol, TFF'ye başkaldıran G.Saray camiasını eleştirdi. Demirkol, "Demirören döneminde 4 kez şampiyon olmadınız mı?" diyerek G.Saraylıların laf kalabalığı yaptığını söyledi.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası yapıldığını kabul eden sarı-lacivertli yönetim, karşılaşmanın tekrar oynanması için TFF'ye başvurma kararı aldı.

Keçiörengücü'nün Galatasaray'ı konuk ettiği Türkiye Kupası maçını birçok futbolsever evlerinin balkonlarından, çatılarından takip etti.

Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak haftayı 15. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bir kez daha Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

1 Süper Lig'de VAR'sız puan durumu Süper Lig'de 14 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe, VAR sistemi olmasaydı 10 puanla sonuncu olacaktı.

2 F.Bahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı Almanya'da yaşandı F.Bahçe-Kasımpaşa maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunun bir benzeri Bayern Münih-Hoffenheim mücadelesinde yaşanmış, atış tekrarlanmıştı.

3 Fatih Terim: Yine şampiyon olacağız Başakşehir'in 6 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da Fatih Terim, oyuncularına daha zorlu dönemlerde şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Yine başaracağız" dedi.

4 IFAB: VAR diyaloglarının yayınlanması yasaklandı Galatasaray'ın VAR hakemlerinin konuşmalarının yayınlanmasını istemesinin ardından gözler IFAB'a çevrilmişti. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, diyalogların yayınlanamayacağını duyurdu.

5 Fenerbahçe maçın tekrar edilmesini istiyor Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası yapıldığını kabul eden sarı-lacivertli yönetim, karşılaşmanın tekrar oynanması için TFF'ye başvurma kararı aldı.

6 Ankara'da Galatasaray maçına büyük ilgi Keçiörengücü'nün Galatasaray'ı konuk ettiği Türkiye Kupası maçını birçok futbolsever evlerinin balkonlarından, çatılarından takip etti.

7 Galatasaray deplasmanda Keçiörengücü'nü yendi Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, rövanş mücadelesi öncesi avantaj sağladı.

8 Babel'in Beşiktaş'tan istediği ücret Beşiktaş ile Babel arasındaki sözleşme krizi sürüyor. Hollandalı oyuncu zam beklerken, Beşiktaş, Babel'den indirim yapmasını istedi.

9 Mehmet Demirkol'dan G.Saray'a Demirören eleştirisi Mehmet Demirkol, TFF'ye başkaldıran G.Saray camiasını eleştirdi. Demirkol, "Demirören döneminde 4 kez şampiyon olmadınız mı?" diyerek G.Saraylıların laf kalabalığı yaptığını söyledi.