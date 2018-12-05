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Semih Özsoy, Ersun Yanal'la görüştü

Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak haftayı 15. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bir kez daha Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

Semih Özsoy, Ersun Yanal'la görüştü
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Fenerbahçe'nin Ersun Yanal aşkı bitmiyor...

Sarı-lacivertli taraftarların yoğun isteği karşısında kayıtsız kalamayan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamla yüz yüze ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

TEKLİF 6 AYLIK

Yanal ile Beşiktaş'ta bir plazada görüşen Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, 56 yaşındaki teknik adama 6 aylık teklifte bulundu.

ERSUN YANAL 1.5 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Yanal'ın 'sezon sonuna kadar takımın başına geç' şeklindeki teklife sıcak bakmadığı ve 1,5 yıllık sözleşme istediği belirtildi.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Samandıra'da Ersun Yanal sesleri - İZLE

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