Semih Özsoy, Ersun Yanal'la görüştü

Fenerbahçe'nin Ersun Yanal aşkı bitmiyor...
Sarı-lacivertli taraftarların yoğun isteği karşısında kayıtsız kalamayan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamla yüz yüze ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
TEKLİF 6 AYLIK
Yanal ile Beşiktaş'ta bir plazada görüşen Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, 56 yaşındaki teknik adama 6 aylık teklifte bulundu.
ERSUN YANAL 1.5 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
Yanal'ın 'sezon sonuna kadar takımın başına geç' şeklindeki teklife sıcak bakmadığı ve 1,5 yıllık sözleşme istediği belirtildi.
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
Samandıra'da Ersun Yanal sesleri - İZLE