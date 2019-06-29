Semih Özsoy: Kjaer Fenerbahçe'ye gelebilir

Birçok oyuncuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'nin transfer öncelikleri arasında savunma bölgesi geliyor. Neustadter takımdan ayrıldı, Skrtel de Rangers'la anlaşma üzere.

Gündemlerinde stoper transferi olduğunu ifade eden Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, Kjaer'in durumuyla ilgili de konuştu.

KJAER TRANSFER OLABİLİR

İspanyol ekibine henüz bir teklif yapmadıklarını belirten Özsoy, "Sevilla'ya bir teklif yapmadık, resmi bir durum yok. Olabilir mi? Olabilir, ihtimal var. İyi bildiğimiz bir oyuncu. Önce durumuna bakmalıyız ve teknik direktörümüzün ne düşündüğünü görmeliyiz. Kjaer harika bir oyuncu olduğunu bizde oynarken kanıtladı" dedi.

Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, transfer hakkında geçtiğimiz günlerde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Danimarka basınına konuşan Beck, 30 yaşındaki futbolcunun geçen sezonun son haftalarında yedek kaldığını hatırlatırken "Kjaer, rotasyon oyuncusu olacak birisi değil. Kariyerinin zirvesini yaşıyor. Yedek kulübesinde oturup ritmini bozmamalı. Yeni teknik direktörün nasıl kararlar vereceğini bilmiyoruz ama Kjaer yedek oturamaz. Eğer Kjaer'i de satmak isterlerse biz de ona göre plan yaparız." diye konuşmuştu.