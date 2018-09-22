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Semih Özsoy: Maaşlarda TL kullanmalıyız

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, ülke menfaati için maaşlarda Türk lirasına dönmekte yarar olduğunu dile getirdi.

Semih Özsoy: Maaşlarda TL kullanmalıyız
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Semih Özsoy: Maaşlarda TL kullanmalıyız

Vekil Semih Özsoy, aynı zamanda kulüplerin çıkarları için de futbolcu maaşlarında Türk lirasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

"BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

ABD'nin dolar üzerinden savaş açtığı Türkiye'nin çıkarları için futbol camiası da elini taşın altına koydu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Özsoy, ülke menfaati için bunu yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

Özsoy, "Zaten bunun olması gerektiği söylendi. Görüşmeler devam ediyor. Kulüplerin de çıkarı için maaşlarda Türk lirasına dönmekte fayda var. Kulüpler bu konuda beraber hareket etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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