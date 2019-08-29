Semih Özsoy: Volkan'la görüştük, kararı kendisi verecek

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken kaleci Volkan Demirel'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

"KARARI VOLKAN VERECEK"

Transfer döneminin bitimine 4 gün kala henüz resmi bir sözleşme imzalanmayan Volkan'ın geleceği hakkında konuşan Semih Özsoy, deneyimli ismi kaleci olarak takımda düşünmediklerinin sinyallerini verdi.

"Volkan'ın kulüpteki pozisyonunun önemi yok" diyen Özsoy şöyle konuştu: "Volkan Demirel camiamızın evladı, onunla görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali Başkan'ın onunla konuştukları var. Dolayısıyla bizim içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kararını verdiğinde hepsi netleşir."

JÜBİLE TEKLİF EDİLDİ

Fenerbahçe cephesinden alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli yönetim Volkan'a jübile teklif etti. Deneyimli kalecinin emekli olarak kulüpte antrenör olarak çalışmasını isteyen Ali Koç, bu durumu Volkan Demirel'e iletti.

Futbol oynamaya devam etmek isteyen Volkan ise henüz kararını vermiş değil.

Semih Özsoy'un açıklamaları da bir nevi bu durumu doğrular nitelikte.