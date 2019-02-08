Semih Özsoy'dan maçın hakemine tepki

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Sarı-laicvertli camianın hedefinde ise maçın hakemi Alper Ulusoy vardı. Karşılaşmada Fenerbahçe aleyhine iki kırmızı kart çıkaran (Soldado-Tolgay) Alper Ulusoy'a Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy "Çifte standart uygulanmış" dedi.

"BUNU YAPANLAR BEDELİNİ ÖDERLER"

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklama şöyle:

"Kayserispor yönetimine teşekkür ederiz çok iyi ağırlandık. Futbola gelirsek, karma karışık bir futbol. Hakem maçı etkiledi. Çifte standart uygulanan pozisyonlara bakınca, ağır konuşmak geliyor içimizden ama konuşmuyoruz. Mensah'a kart çıkmaması, Mehmet Ekici'nin pozisyonu, Moses'in sarı kartı, golde de Serdar'a faul var. Pozisyonları inceledik, gördük ki, çifte standart uygulanmış. Eski dönemlerdeki 'Şöyle yaparım, böyle yaparım, düdük astırırım' gibi şeylerimiz yok. Elbet bunu yapanlar, Türk futbolu önünde bedelini öderler. Soldado'nun sarısı tartışılır ama hakemle girdiği diyalog gereksiz. Biz onun cezasını veririz. Geçmiş olayda, kimse oyuncularına ceza vermezken, biz oyuncularımıza ceza verdik."